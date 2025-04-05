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В Эстонии испугались, что Россия вернет резервы в ЕС из-за Орбана

Глава МИД Эстонии Цахкна: РФ может вернуть €240 млрд с помощью Орбана
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Global Look Press

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ может вернуть €240 млрд из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его слова приводит Rheinische Post.

По словам эстонского дипломата, если власти Венгрии заблокируют продление санкций в отношении России в июне 2025 года, то ЕС придется «передать [президенту РФ Владимиру] Путину €240 млрд», которые сейчас находятся в замороженном состоянии.

По словам Цахкны, Орбан «является частью команды Путина, а не Европы», а потому его правительство может быть лишено права голоса на саммите ЕС как угрожающее безопасности объединения в соответствии с седьмой статьей Договора о Европейском союзе.

«Как главы государств и правительств объяснят гражданам Европы, что они передают деньги Путину, которые он хочет использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому мы должны конфисковать эти активы», — подчеркнул Цахкна.

До этого Орбан заявил о разложении Евросоюза.

Ранее Орбан поддержал Ле Пен после вынесенного приговора.

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