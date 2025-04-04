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Глава Минфина США рассказал, что принесут экономике пошлины Трампа

Бессент: пошлины Трампа могут принести экономике США $300-600 млрд в год
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Elizabeth Frantz/Reuters

Торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут принести экономике государства $300-600 млрд в год. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Может ли это быть где-то $300-600 млрд в год? Конечно», — отметил чиновник.

Бессент рассказал, что основная цель пошлин состоит в том, чтобы вернуть производства обратно в США, поэтому доходы от пошлин со временем должны упасть.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Ранее стало известно, что доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

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