Спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году

Минимальная ключевая ставка в 2025 году может быть 13%, а максимальная — 23% годовых, заявил «Газете.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга.

«Ключевая ставка в 23% может быть при негативном сценарии развития событий. И другой крайний сценарий — это 13%. Это тоже отчасти негативный вариант, но он больше связан с внутренними особенностями, нежели с внешними. Ориентируемся на эти две крайние точки. Если же выбирать из двух сценариев, то мы ориентируемся больше на 13%, чем на 23%», — подчеркнул Федоров.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор повышал ее трижды, в 2023 году — пять раз. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что ключевую ставку вновь оставят на отметке в 21%. Подробнее — в нашем материале.

Аргументами в пользу увеличения ключевой ставки на прошлом заседании 14 февраля были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания. Последние данные показывают, что текущие темпы инфляции замедляются, а инфляционные ожидания начали снижаться. Кроме того, кредитование, по оперативным данным, остается слабым.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.