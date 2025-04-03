Stellantis закрыл заводы из-за пошлин Трампа

Транснациональная корпорация Stellantis приостановила работу ряда заводов в Канаде и Мексике из-за введения пошлин США. Об этом РИА Новости сообщил представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас.

«Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства», — заявил он.

Маас добавил, что это решение окажет влияние на несколько предприятий Stellantis, которые поддерживали работу закрывающихся заводов.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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