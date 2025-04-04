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Российской экономике предрекли рост в 3% в 2025 году

Экономист Балынин: российская экономика вырастет на 3% в 2025 году
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Российский валовый внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3% в 2025 году, несмотря на новые импортные пошлины США, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Любое введение пошлин или увеличение их размеров – это ограничение для торговли. По сути, такие действия являются санкциями. Мировой экономический рост может замедлиться до 2–2,3% (ранее прогнозировалось, что будет 2,8%). При этом, в списке стран, для которых увеличиваются пошлины, России нет, так как экономическое сотрудничество России и США в настоящее время находится на крайне слабом уровне. В отношении России введено около 30 тыс. санкций, поэтому им уже крайне сложно придумывать новые ограничения. С учетом этого на экономический рост в России нововведение не окажет какого-либо видимого влияния. Наша экономика, по моим оценкам, в этом году вырастет примерно на 3%. И я даже не удивлюсь более высоким значениям, так как экономические агенты обладают огромным желанием активизации своей деятельности в целях обеспечения технологического суверенитета России», — отметил Балынин.

По его словам, ежедневная работа абсолютно каждого гражданина вносит позитивный вклад в рост российской экономики, в стране рекордно низкий уровень безработицы, поэтому все предпосылки для дальнейшего экономического роста созданы.

Балынин подчеркнул, что экономика России два года подряд росла темпами в районе 4%, что выше мировых, то есть именно отечественная экономика была локомотивом роста мировой экономики. Экономист уточнил, что экономика США в 2023 году выросла на 2,5%, в 2024 году – на 2,8%. Соответственно, темпы роста экономики США в полтора раза ниже темпов роста российской экономики, сказал эксперт. Он добавил, что в Германии, которую принято считать ядром европейской экономики, она в рецессии — сжалась на 0,3% в 2023 году и на 0,2% в 2024 году.

«Конечно, за рубежом завидуют нашим экономическим успехам, которые нам удается демонстрировать несмотря на их высокое давление. Поэтому лично я исключаю полную отмену санкций в ближайшее время. При этом какие-то точечные корректировки могут быть, но они будут приниматься недружественными странами крайне неохотно, аккуратно, и, вероятнее всего, негласно или с частичным широким освещением», — заключил Балынин.

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об импортных пошлинах. Базовая ставка составляет 10%, для некоторых стран ставки в разы выше.

К чему приведут новые импортные пошлины США — в материале «Газеты.Ru».

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