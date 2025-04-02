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В Госдуме захотели надавить на Центробанк по одному вопросу

Депутат Аксаков: снижение ключевой ставки станет обсуждаемой темой для ЦБ
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«Газета.Ru»

Депутатов Госдумы беспокоит ситуация с продолжительным нахождением ключевой ставки на уровне в 21%, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет агентство РИА Новости.

По словам парламентария, вопрос снижения показателя станет одной из главных тем запланированных на 3 апреля обсуждений с представителями Центробанка. В том числе парламентарии хотят надавить на регулятор в этом вопросе и считают необходимым начать процесс постепенного ослабления денежно-кредитной политики регулятора.

Еще одной темой обсуждений станет проблема трансграничных расчетов. Депутаты хотят узнать у ЦБ, каким образом руководство регулятора намерено решать возникающие трудности с проведением операций за рубежом.

21 марта Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

На прошлой неделе главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.

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