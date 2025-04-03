Набиуллина напомнила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка»

Ключевая ставка — это не «волшебная палочка», ее снижение при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия в виде нового взлета цен и рыночных ставок. Такое заявление сделала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, ее цитирует ТАСС.

«‎Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок»‎, — сказала руководитель ЦБ.

Накануне сообщалось, что регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки. Так, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает прогноз в 7–8% на этот год и 4% — на следующий, то может потребоваться дополнительное повышение.

21 марта Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В Банке России объяснили такое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но по-прежнему остается высоким. Чтобы остановить рост инфляции, в 2024 году регулятор повышал ставку трижды, в 2023 году — пять раз.

Ранее в Госдуме захотели надавить на Центробанк по одному вопросу.