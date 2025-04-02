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ЦБ не исключил очередного повышения ключевой ставки

Зампред ЦБ РФ Заботкин допустил дополнительное повышение ключевой ставки
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России не исключил, что может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7–8% на этот год и 4% — на следующий», — отметил Заботкин.

21 марта Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В Банке России объяснили такое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но по-прежнему остается высоким. Чтобы остановить рост инфляции, в 2024 году регулятор повышал ставку трижды, в 2023 году — пять раз.

По прогнозу главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, минимальная ключевая ставка в 2025 году может составить 13%, а максимальная достичь 23% годовых.

Ключевая ставка ЦБ РФ — это один из важнейших инструментов денежно-кредитной политики. Она выполняет три ключевые функции, в числе которых контроль за инфляцией, стимулирование экономики и регулирование стоимости денег. Подробнее о ключевой ставке можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме захотели надавить на Центробанк по одному вопросу.

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