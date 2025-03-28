МВФ одобрил новый транш финансовой помощи Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление фонда.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн <…>, которые будут направлены на поддержку бюджета», — сказано в документе.

В результате общая сумма выделенных Украине средств по программе МВФ достигнет примерно $10,1 млрд.

23 марта глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины должны экономно использовать поступающие от европейских партнеров транши.

20 марта в Еврокомиссии заявили о переводе Украине нового транша в €1 млрд макрофинансовой помощи в рамках текущей программы в €18,1 млрд. В пресс-релизе говорится, что эта сумма представляет собой долю Европейского союза в кредитной программе Группы семи (G7), нацеленной на предоставление республике €45 млрд.

Евросоюз продолжает выплаты Украине в рамках программы макрофинансовой помощи объемом €50 млрд до конца 2027 года, которые ЕК привлекла в виде кредита с погашением до 2042 года.

Ранее стало известно, что Украина хочет привлечь от МВФ $2,7 млрд за 2025 год.