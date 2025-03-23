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В Раде призвали экономить получаемые от Европы деньги

Гетманцев: Украине нужно бережно и рационально использовать средства Европы
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РИА «Новости»

Власти Украины должны экономно использовать поступающие от европейских партнеров транши. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, на данный момент украинская сторона не может знать о том, какие в следующем году у страны будут источники финансирования.

«Наши две ключевые задачи: очень бережно и рационально использовать средства <...>, активизировать работу с партнерами по поиску и обеспечению надежных источников внешней поддержки в последующие годы», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что за первые несколько месяцев 2025 года Украина получила уже 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.

20 марта в Еврокомиссии заявили о переводе Украине нового транша в €1 млрд макрофинансовой помощи в рамках текущей программы в €18,1 млрд. В пресс-релизе говорится, что эта сумма представляет собой долю Европейского союза в кредитной программе Группы семи (G7), нацеленной на предоставление республике €45 млрд.

Евросоюз продолжает выплаты Украине в рамках программы макрофинансовой помощи объемом €50 млрд до конца 2027 года, которые ЕК привлекла в виде кредита с погашением до 2042 года.

Ранее МВФ подготовил транш для Украины на $400 млн.

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