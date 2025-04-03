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Deutsche Bank предупредил о возможных серьезных изменениях из-за пошлин Трампа

Reuters: Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару из-за объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя банка.

«Идея заключается в том, что серьезные изменения в распределении потоков капитала могут произойти вследствие фундаментальных валютных факторов», — заявил Джордж Саравелос.

При этом он отметил, что ускорение падения курса доллара является нежелательным для мировых центральных банков.

Также агентство Reuters написало о том, что инвесторы стали терять интерес к американскому доллару, который прежде считался одним из самых надежных инструментов для вложений в периоды потрясений экономики. Ситуация с тарифами усилила неопределенность и обеспокоенность по поводу того, как они повлияют на экономический рост. В итоге доллар резко упал на фоне роста других безопасных активов.

По данным Bloomberg, на торгах 3 апреля индекс доллара упал на 1,5%. По отношению к иене и швейцарскому франку американская валюта опустилась примерно на 2%, а к евро и британскому фунту доллар упал более чем на 1%. К канадскому доллару он опустился до минимума, установленного в середине декабря прошлого года.

Ранее стало известно, сколько США заработают на новых пошлинах.

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