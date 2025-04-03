Оценено влияние Трампа на привлекательность доллара

Инвесторы стали терять интерес к американскому доллару, который прежде считался одним из самых безопасных инструментов для вложения денег в периоды потрясений, пишет агентство Reuters.

Как пишет агентство, инвесторы стали избегать приобретения американской валюты из-за политики президента США Дональда Трампа. Ситуация с тарифами усилила неопределенность и обеспокоенность по поводу того, как они повлияют на экономический рост. В итоге доллар резко упал на фоне роста других безопасных активов. Свою роль в этом сыграли и прогнозы о возможной рецессии в США.

Руководитель отдела валютной стратегии и стратегии с фиксированным доходом Russell Investments Ван Луу прежде считал доллар, иену и швейцарский франк тремя основными валютами-убежищами, но теперь в свете действий американского лидера изменил свое мнение. По данным LSEG, в этом году индекс доллара упал почти на 4%, так плохо ситуация для доллара складывалась в предыдущий раз в 2016 году.

В первой половине марта руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров сообщил, что доллар по 75 рублей возможен только в случае серьезного позитива.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня.