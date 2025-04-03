Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Проседание рубля на фоне окончания налогового периода марта и возвращения геополитической неопределенности оказалось не столь глубоким. Рубль не собирается отступать по ряду причин. На апрель приходятся квартальные платежи по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, под которые российским экспортерам понадобится заметно больше рублей, чем в обычный налоговый период. Соответственно, компании могут задолго до начала налогового периода, пользуясь выгодным курсом, заливать в рынок для конвертации дополнительные объемы валюты. Во-вторых, судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой денежно-кредитной политики охлаждает кредитную и потребительскую активность населения – рубли больше сберегают и меньше тратят», — отметил Шепелев.

По его словам, на другой чаше весов – восстановление импорта при экспорте, неустойчивом из-за откатившихся с конца зимы нефтяных цен и санкционных эффектов. Шепелев также не исключил расширение геополитической премии в рубле, если внешняя ситуация не улучшится. Финансист заключил, что эти два фактора способны оказывать давление на российскую валюту, препятствуя ее укреплению.

2 апреля курс доллара превышал 84 рубля, евро — 91 рубль, юаня — 11,5 рубля.

Ранее были названы условия для резкого укрепления рубля.