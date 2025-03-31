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Названо самое простое соотношение рублей и валюты в сбережениях

«БКС»: проще всего иметь 50% долгосрочных сбережений в рублях и 50% — в валюте
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Shutterstock

Россияне могут 50% сбережений оставить в рублях и на 50% купить зарубежной валюты с расчетом на долгосрочные инвестиции, заявила «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Соотношение долей между валютной и рублевой частью во многом зависит от горизонта вашего инвестирования. Если мы говорим про долгосрочный портфель, то самый простой способ — отвести под валюту и рубли равные доли. Покупка наличной валюты сейчас проблематична — извлечь какую-либо выгоду от купли-продажи налички тяжело из-за очень широких банковских спредов [разница между курсами продажи и покупки валюты]. При этом наличная валюта в каком-то объеме все-таки нужна — для путешествий и покупок за рубежом. С инвестиционной точки зрения лучше отдавать предпочтение валютным облигациям — сейчас они выпускаются в рамках российской инфраструктуры, предполагают приличный доход, а расчеты по ним проходят в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Продать облигации можно в любой момент без потери накопленного купонного дохода», — отметила Рокотянская.

28 марта курс доллара достиг почти 84 рубля, евро — превышал 90 рублей, юаня — приближался к 11,5 рубля. С начала 2025 года доллар стал дешевле на 17,8 рубля (на 17,5%), евро — на 15,6 рубля (около 14,7%), юань — почти на 2 рубля (14,4%).

Ранее россиянам рассказали, как выгодно вложить 1 млн рублей.

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