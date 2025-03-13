Россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей

Доллар по 75 рублей возможен только в случае серьезного позитива, заявил «Газете.Ru» руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

«Курс рубля, судя по всему, достиг своего пика укрепления, и более глубокое движение вниз, к 75-80 рублям в паре с долларом США, возможно только в случае некоего очень серьезного позитива — снижения геоэкономической напряженности, но он пока не просматривается. Что касается собственно доллара, он пока также под давлением, мы видим серьезное его ослабление в паре с евро и другими основными валютами: индекс доллара с начала февраля снизился на фоне тарифных конфликтов с 109 пунктов до менее 104 пунктов. В дальнейшем ждем движений курса рубля под влиянием переговорного процесса и возможному частичному облегчению движения валюты в международных расчетах», — отметил эксперт.

12 марта курс доллар превысил 86 рублей, евро — 94 рубля, юаня — 11 рублей. С начала 2025 года доллар подешевел более чем на 15 рублей, евро — более чем на 12 рублей, а юань — более чем на один рубль.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, что важнее доллара по 60 рублей.