В Китае призвали США уважать законы экономики из-за пошлин Трампа

Бизнес-сообщество Китая призывает Соединенные Штаты уважать законы экономики, защищать рыночные правила и решать проблемные вопросы путем диалога. Такое заявление сделали в Китайском комитете содействия развитию международной торговли на фоне введения США пошлин на импорт из других стран, его цитирует РИА Новости.

«‎Китайские торгово-промышленные круги в связи с этим выражают глубокое сожаление и решительно выступают против», — говорится в заявлении.

В документе также говорится, что повышение пошлин США в одностороннем порядке нарушает правила Всемирной торговой организации, а также негативно влияет на глобальные производственные и логистические цепочки.

До этого сообщалось, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из Китайской народной Республики. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома.

Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-ные пошлины против России.