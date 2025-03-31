В Госдуме допустили снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Дума ТВ допустил, что ключевая ставка может быть снижена на ближайшем заседании совета директоров Банка России.

«Ситуация выглядит с точки зрения инфляции более-менее благоприятной. То есть она уже опустилась меньше 10%. По крайней мере, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина об этом сказала. До этого плато было там 10-10,5 процентов. Это сигнал к тому, что при сохранении такой тенденции ключевая ставка начнет снижаться», — отметил парламентарий.

По его прогнозам, в ближайшее время ключевая ставка будет снижена на 0,25%, а к концу года сократится до 14%.

28 марта Набиуллина заявила, что рост цен в России продолжает замедляться, а экономика демонстрирует умеренные темпы роста, несмотря на расширение производства.

По ее словам, текущее состояние экономики характеризуется сбалансированным спросом, что предотвращает дальнейшее ускорение инфляции.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян упала до рекордного уровня.