Россия закупилась двумя видами напитков из Японии

Таможня Японии: поставки кофе в Россию выросли в четыре раза, а чая — в семь раз

Япония в феврале в четыре раза нарастила экспорт кофе на российский рынок, получив за поставки $427,7 тысячи, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные японской таможни.

Экспорт чая из Японии в Россию увеличился сразу в семь раз и оценивается в $257,4 тысячи. В то же время закупки специй упали до $4 тысяч.

Во второй половине марта сеть кофеен «Шоколадница» представила результаты исследования, согласно которым большинство — 69,7% — опрошенных москвичей переживают из-за повышения цен на кофе. А почти треть даже готовы сокращать потребление этого продукта, если эта тенденция сохранится.

До этого основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина сообщила, что чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года. По мнению эксперта, больше всего подорожают элитные сорта чая (так называемый премиум-сегмент) — дорогие сорта белого чая, улунов, сорт пуэр, а также редкие сорта Da Hong Pao, Габа, Silver Needle.

Ранее россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый.