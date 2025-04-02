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Россия резко нарастила импорт одного вида товаров из Японии

РИА Новости: РФ на треть нарастила закупки гигиенических товаров из Японии
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Depositphotos

Суммарные объемы поставок гигиенических товаров для женщин и детей из Японии в Россию увеличились по итогам февраля на 29,61% относительно января, до $814 тысяч, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

Япония не является для России главным поставщиком этого вида товаров. Для сравнения, Китай в феврале отправил в Россию женские прокладки и подгузники на общую сумму в $6,2 млн.

Российский рынок сбыта в структуре продаж в Японии в этом сегменте занимает восьмую строчку. Подавляющая часть экспорта японской продукции пришлась на соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом месте расположился Китай, на втором — Тайвань, а топ-3 замкнул Вьетнам.

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные японской таможни написало, что Япония в феврале в четыре раза нарастила экспорт кофе на российский рынок, получив за поставки $427,7 тысячи. Экспорт чая из Японии в Россию увеличился сразу в семь раз и оценивается в $257,4 тысячи. В то же время закупки специй упали до $4 тысяч.

В феврале руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

Ранее Россия свела к минимуму импорт одной категории китайских товаров.

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