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Решение США по пошлинам обвалило японский индекс Nikkei

Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35% в свете введения США пошлин
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Depositphotos

Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на крупнейшей в Азии Токийской бирже в четверг, 3 апреля, упал на 4,35% в свете решения США о введении импортных пошлин. Это следует из данных торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в начале торгов снижался до 34 102,00 пункта.

Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%. Аналогичные меры также затронули Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех стран ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.

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