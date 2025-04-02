Раскрыты сроки строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией

Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Сербией будет готов к 2028 году

Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 – начале 2026 года. Полностью он будет готов к 2028-му, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Строительство может быть физически начато в конце этого года и начале следующего, в результате чего между двумя странами будет проложен новый нефтепровод», — поделилась деталями Сийярто.

До этого представитель венгерского правительства Золтан Ковач рассказал, что новый нефтепровод между Венгрией и Сербией будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и будет использоваться для более быстрой доставки российского топлива.

По словам президента Сербии Александара Вучич, ожидается, что новый нефтепровод будет протяженностью 128 километров. Он позволит Сербии платить меньший транзитный налог.

Ранее Сербия выразила готовность выкупить долю России в нефтяной компании NIS.