«У нас есть деньги». Сербия готова выкупить долю России в нефтяной компании NIS

Президент Сербии Вучич заявил о готовности выкупить долю России в нефтяной компании NIS в случае введения санкций со стороны США. Вашингтон опасается, что Москва может направлять прибыль от NIS на военные расходы, однако за выкуп доли Белград заплатит примерно €600 млн, которые также попадут в распоряжение российских властей. При этом идею национализации компании глава государства отверг, заявив, что не считает нужным «отбирать имущество у русских».

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов выкупить доли «Газпром нефти» и «Газпрома» в компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), если того потребует Вашингтон. Об этом сербский политик заявил в эфире телеканала РТС.

В настоящее время 50% акций сербской компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому», а 29,87% акций — в собственности у сербских властей.

Как уточнил Вучич, в ближайшие дни США должны передать некий официальный документ о санкциях, из которого будет понятна дальнейшая стратегия.

«Я верю, что мы получим документ [с требованиями США] 10 или 13 января. Остаются только две неизвестные: относится ли это ко всему российскому участию или только к контрольному пакету акций, и второе — сроки [исполнения требований]», — отметил сербский лидер.

Он также задался вопросом, захочет ли Вашингтон, чтобы Москва получила от Белграда сотни миллионов евро за эту долю.

«У нас сейчас есть деньги, чтобы выкупить NIS. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти» понадобится €600 млн. Мы бы не продали [эту долю] кому-то еще, мы бы выкупили ее сами.

И у меня есть вопрос к американцам. Вы хотите наказать их [российские компании], но мы заплатим за их долю, и они сразу получат в свое распоряжение €500, 600 или 700 млн», — уточнил президент Сербии.

Энергокомпания NIS остается крупнейшим источником поступлений в государственный бюджет Сербии. В 2023 году налоговые и прочие отчисления в бюджет страны составили 244,4 млрд динаров.

В состав компании входят нефтеперерабатывающий завод «Панчево» под Белградом, нефтяные и газовые месторождения и несколько сотен заправок. Главные сферы деятельности — разведка и добыча нефти и газа, сбыт нефтепродуктов, производство электроэнергии и торговля ею, реализация проектов в области нефтехимии.

Разговор с Путиным

Накануне Вучич заявил, что запросит телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным 25–27 января в связи с подтверждением информации о введении США санкций против NIS.

«США введут санкции не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие санкции против нашей компании NIS. Это не будут санкции против компаний с российской собственностью или финансируемых российскими банками, а прямые санкции против NIS. Это ставит нас в крайне сложное положение», — указал Вучич.

Он также задался вопросом, связаны ли рестрикции с какими-то попытками извне дестабилизировать ситуацию в Сербии. «Без доказательств я никого ни в чем обвинять не могу. Но, безусловно, это ставит нашу страну в тяжелое положение», — заключил политик.

Президент рассказал, что в разговоре с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом указал на несправедливость санкций по отношению к сербам. «Это явно несправедливо, но анализ этого мы оставим аналитикам. Возникает вопрос: почему сейчас и именно в этот момент?» — спросил Вучич.

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По его словам, США уверены, что Россия, получая прибыль с NIS, тратит деньги на военные нужды. Однако сербский политик заверил, что «этого не происходит, существуют записи и доказательства».

Фернандес, как указал Вучич, «ожидал, что сербы немедленно проведут национализацию», однако в Белграде эту идею категорически отвергают.

«Я считаю, что мы не должны отбирать имущество у русских. Мы должны вести переговоры с Россией. Абсолютно последним вариантом должно быть враждебное поглощение», — заключил сербский президент.

Он уточнил также, что надеется на разговор с Путиным. До этого момента он сможет переговорить с новой американской администрацией и поймет, «есть ли шансы что-либо изменить».