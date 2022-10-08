Президент Вучич заявил, что Сербия построит нефтепровод в Венгрию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что по договору с Венгрией Сербия построит нефтепровод протяженностью 128 км для соединения с венгерской сетью нефтепроводов. Его словам приводит РИА «Новости».

«Сербия, согласно договору с премьером Венгрии Виктором Орбаном, начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам», — поделился Вучич.

По его словам, новый нефтепровод позволит Сербии платить меньший транзитный налог. В качестве еще одного варианта власти рассматривают строительство нефтепровода в Албанию до порта Дуррес.

Вучич добавил, что на сегодняшний день запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 75 дней в случае, если поставки прекратятся, запасов бензина — на 59 дней.

Ранее президент Сербии говорил, что страна не станет вводить какие-либо санкции против РФ, пока поменявшаяся ситуация не вынудит Белград пойти на это.