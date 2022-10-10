Венгрия и Сербия построят газопровод для доставки российского газа

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РИА «Новости»

Венгрия и Сербия построят газопровод для доставки российского газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

«Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», — рассказал Ковач.

На данный момент, Сербия получает основной объем нефти и нефтепродуктов по трубопроводу из Хорватии, однако из-за антироссийских санкций такой метод доставки вскоре станет недоступным.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что по договору с Венгрией Сербия построит нефтепровод протяженностью 128 км для соединения с венгерской сетью нефтепроводов.

По его словам, новый нефтепровод позволит Сербии платить меньший транзитный налог. В качестве еще одного варианта власти рассматривают строительство нефтепровода в Албанию до порта Дуррес. Вучич добавил, что на сегодняшний день запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 75 дней в случае, если поставки прекратятся.

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