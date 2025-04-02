Россиянам предложили не ждать снижения ключевой ставки

Банк России может приступить к плавному снижению ключевой ставки к осени, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

По ее словам, последние данные Росстата свидетельствуют о замедлении роста цен в России. Это дает возможность ожидать, что после того, как весной инфляция выйдет на пик, а к лету начнет сбавлять обороты, начнется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка.

Мильчакова ожидает, что по итогам заседания 25 апреля регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых и сможет приступить к ее снижению осенью.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин 2 апреля сообщил, что Банк России не исключает дополнительного повышения ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.

21 марта Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В Банке России объяснили такое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но по-прежнему остается высоким. Чтобы остановить рост инфляции, в 2024 году регулятор повышал ставку трижды, в 2023 году — пять раз.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.