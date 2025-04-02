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Путин распорядился подумать, как лучше ограничить количество банковских карт у россиян

Путин поручил рассмотреть дополнительные ограничения количества банковских карт
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проработать вопрос о введении дополнительного ограничения на количество выдаваемых банками клиентам платежных карт, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

Также российский лидер к 1 мая ждет варианты ограничений на срок действия выдаваемых кредитными организациями клиентам платежных карт.

2 апреля генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт.

Также Краснов заявил, что считает необходимым нормативно урегулировать деятельность риелторов. Он подчеркнул, что зачастую мошенники чрез услуги риелторов в ускоренном режиме продают квартиры потерпевших. Предложение об этом, по словам генпрокурора, тоже направлено в Совбез.

В первой половине марта Банком Синара представил результаты исследования, согласно которым более половины россиян — 55% — готовы перейти на обслуживание в новый банк за более интересными предложениями по дебетовым и кредитным картам.

Ранее Роскачество рассказало, как стоит поступить с найденной на улице банковской картой.

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