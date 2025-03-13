Россияне рассказали, из-за чего готовы сменить банк

Более половины россиян — 55% — готовы перейти на обслуживание в новый банк за более интересными предложениями по дебетовым и кредитным картам. Таковы результаты опроса, проведенного Банком Синара, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Работа мобильного приложения, вежливость сотрудников, выгодные программы лояльности, репутация банка — основные драйверы выбора нового финансового партнера у карточных клиентов. Для 6% опрошенных важным критерием для смены банка будет наличие платежного стикера у него.

33% россиян готовы перейти в новый банк из-за более выгодных накопительных счетов. 12% опрошенных готовы перейти в новый банк ради привлекательных условий по целевым кредитам или займам на личные цели.

9% респондентов, выбирающих новый банк, интересуют инвестиционные продукты, а 8% — возможности продуктов рассрочки, оплаты товаров частями.

Опрос был проведен среди 1 тыс. россиян и 68 городов.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В преддверии заседания и после него банки снижали ставки по вкладам и накопительным счетам активнее, чем по кредитам.

Ранее сообщалось, что банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам.