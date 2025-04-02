Экономист призвал унифицировать зарплаты всех госслужащих

В настоящее время необходимо рассмотреть унификацию зарплат государственных служащих на всей территории России. Об этом заявил главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин в беседе с ТАСС.

«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране», — отметил он.

По мнению Копейкина, это упростило бы ротацию служащих между регионами и привлекло квалифицированных специалистов в субъекты РФ, нуждающиеся в кадрах.

Достойная заработная плата будет эффективным инструментом для того, чтобы стимулировать переезд высококвалифицированных кадров в не самые экономически благополучные регионы, добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты глав регионов будут такими же, как и у вице-премьеров страны. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

До этого Путин призвал руководителей предприятий в России платить зарплату сотрудникам в полном объеме и без задержек. Глава государства подчеркнул, что контролировать это должны не только профсоюзы, но также прокуратура и Роструд.

Кроме того, Путин пообещал, что доля оплаты труда в объеме экономики РФ в течение шести лет будет уверенно расти. Он напомнил, что в 2022 году зарплата в структуре ВВП занимала 38,5%, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7%.

Ранее Путин повысил оклады госслужащим.