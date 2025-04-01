Зарплаты губернаторов и вице-премьеров с 2026 года будут одинаковыми

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты глав регионов будут такими же, как и у вице-премьеров страны. Документ, вступающий в силу с 1 января 2026 года, размещен на портале правовой информации.

«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», — говорится в тексте указа.

До этого Владимир Путин призвал руководителей предприятий в России платить зарплату сотрудникам в полном объеме и без задержек. Глава государства подчеркнул, что контролировать это должны не только профсоюзы, но также прокуратура и Роструд.

Кроме того, Путин пообещал, что доля оплаты труда в объеме экономики РФ в течение шести лет будет уверенно расти. Он напомнил, что в 2022 году зарплата в структуре ВВП занимала 38,5%, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7%.

Ранее Путин повысил оклады госслужащим.