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В России предложили снизить предельную ставку по потребкредитам

В Госдуму внесут законопроект о снижении предельной ставки по потребкредитам
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий снижение предельной ставки по потребительским кредитам и займам с 0,8% до 0,1% в день. Об этом пишет РИА Новости.

В документе подчеркивается, что полная стоимость такого кредита (ПСК) не может превышать 36,5% (сейчас она составляет 292%) годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК соответствующей категории более чем на одну треть.

Лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание, что в настоящее время «ростовщики берут с граждан 292 грабительских процента годовых».

«Это абсолютно недопустимо», — добавил парламентарий.

Накануне сообщалось, что самозапрет на кредиты за первый месяц с момента предоставления россиянам такой возможности установили в общей сложности 7,94 млн граждан. Запрет на выдачи займов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) установили 315 тысяч граждан (4%). Полный запрет выдач кредитов в МФО выбрали 125 тысяч россиян (1,6%), в МФО и онлайн в банках — 114 тысяч (1,5%), только в банках — 54 тысячи (0,7%), только в МФО — 37 тысяч (0,5%), уточнили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Ранее в России представили портрет типичного должника по кредитам.

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