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В России представили портрет типичного должника по кредитам

ФССП: мужчины 30-45 лет без жилья и постоянного заработка — основные должники
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В России чаще всего должниками по кредитам являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет без загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, пишет агентство ТАСС.

Также у типичного должника в России чаще всего есть один ребенок. Такие люди активно пользуются средствами мобильной связи. Аристов, что распространенное мнение в российском обществе о должниках-пенсионерах является стереотипом. Гораздо чаще более молодые люди допускают невыплаты по кредитам и попадают в затруднительное жизненное положение.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев сообщил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам.

Он привел пример. В 2022 году человек взял кредит на 1 млн рублей сроком на пять лет под 14,89% годовых. Ежемесячный платеж составил 23 634 рублей, а к 2025 году оставшийся долг равен 600 тыс. рублей. Ставки по вкладам сейчас доходят до 22,5% годовых. Проценты от вклада на 600 тыс. рублей за год составят 135 тыс. рублей, что частично покроет ежегодные выплаты по кредиту (283 608 рублей). А основная сумма депозита при этом останется нетронутой, продолжая приносить доход. Таким образом, вместо полного погашения кредита человек может зарабатывать, размещая деньги на вклад и используя проценты для выплат по кредиту, заключил Астафьев.

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