СМИ: закредитованность россиян упала рекордно за 10 лет

В России закредитованность населения упала рекордно за 10 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Общий объем кредитов россиян падает уже третий месяц подряд — к марту он снизился на 390 млрд рублей. Значительное падение, как сейчас, фиксировалось в 2015-м и достигло 645 млрд рублей, отметило издание.

Опрошенные «Известиями» эксперты подчеркнули, что падение закредитованности является положительной тенденцией, но это также значит, что жители страны не могут себе позволить взять займы по нынешним условиям.

Кроме того, падение потребительского и ипотечного кредитования сдерживает внутренний спрос и экономический рост в стране, добавили эксперты.

По информации издания, по итогам 2024 года средний долг на одного экономически активного россиянина перед банками составлял 459 тыс. рублей.

28 марта стало известно, что ограничение полной стоимости кредита, мораторий на действие которого вводился с начала года сроком на три месяца, с 1 апреля вновь начнет действовать для потребительских кредитов и займов. Согласно практике, полная стоимость кредита — это сумма, которую должен вернуть заемщик за весь срок пользования займом. Теперь она не может более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа.

Ранее россиянам назвали адекватную ставку по кредиту.