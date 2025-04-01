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США ввели санкции против компании из Китая за помощь Ирану при создании БПЛА

Минфин США ввел санкции против шести фирм, причастных к созданию БПЛА в Иране
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Global Look Press

США ввели санкции против восьми юридических и физических лиц, которых американское руководство считает причастными к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений в Иране. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Рестрикции коснулись шести организаций и двух человек в Исламской Республике, а также в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По мнению Вашингтона, эти лица несут ответственность за закупки компонентов дронов в интересах компании Qods Aviation Industries. Данная фирма занимается производством БПЛА для нужд Ирана, утверждают в США.

Из заявления следует, что под санкции попали четыре базирующиеся в ОАЭ компании. Речь идет о Phenomena International General Trading, Infracom Communication Networks FZE, Diamond Castle Electronics Trading и Future Trends Goods Wholesalers LLC.

Также американские власти ввели рестрикции в отношении китайской фирмы Zibo Shenbo Machinelectronics и иранской фирмы Rah Roshd International Trade Exchanges Development. Более того, ограничения коснулись двух сотрудников последней компании.

При включении в санкционный список физические и юридические лица сталкиваются с заморозкой своих активов в США. Кроме того, они теряют возможность вести бизнес с американскими гражданами и фирмами.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому власти страны должны восстановить максимальное давление на Исламскую Республику. Как сказал глава государства, он надеется, что Вашингтону не придется часто прибегать к подобным мерам.

Ранее в РФ выразили готовность помочь США и Ирану выстроить конструктивный диалог.

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