В России миллиардером стала пятая по счету женщина

Владелец сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России, пишет журнал Forbes.

Капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко», которой принадлежат эти торговые сети, вырос до $1,1 млрд.

Володина стала пятой женщиной с подобным капиталом в РФ миллиардером из России. В топ-5 также входят экс-владелица холдинга «Интеко» Елена Батурина, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, которая получила от отца Леонида Федуна акции нефтяной компании «Лукойл».

На этой неделе сообщалось, что Россия заняла пятое место по количеству новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes. Рейтинг журнала пополнили 15 новых миллиардеров из России. Лидером в мире по количеству новичков оказались США, где состояние, по крайней мере, в $1 млрд сколотили новые 103 человека, а на втором месте — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

В начале марта Bloomberg написал, что состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось на $7,764 млрд с начала года. Самым богатым россиянином остался один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп за год удвоил свое состояние.