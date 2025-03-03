Состояние российских миллиардеров выросло на $8 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $7,764 млрд

Состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось на $7,764 млрд с начала года. Это следует из «Индекса миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В данный момент в него входят 20 граждан России, их общее состояние на 3 марта составляет $292,56 млрд.

Самым богатым россиянином остался один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд. На втором месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+$1,31 млрд, до $26,6 млрд).

Третьим идет председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (+$2,03 млрд, до $23,8 млрд).

Акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,1 млрд, его состояние выросло до $16,3 млрд.

Между тем состояние бизнесмена Михаила Фридмана уменьшилось на $2,26 млрд, до $12,5 млрд.

17 февраля сообщалось, что из рейтинга BBI вылетел основатель торговой сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. При этом еще 11-го числа он находился на 492-м месте.

Ранее миллиардеры потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота.