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Количество европейцев, планирующих отдых в США, сократилось на четверть

Bloomberg: европейцев, планирующих летнее путешествие в США, стало меньше на 25%
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Shutterstock

Количество европейцев, планирующих летнее путешествие в США, сократилось на 25%. Об этом агентству Bloomberg рассказал исполнительный директор французской группы отелей Accor Себастьен Базен.

По его словам, число бронирований путешествий из Европы в США снизилось по сравнению с прошлым годом, и интерес к поездкам в Соединенные Штаты продолжает снижаться.

«Тревожно ехать по неизвестной территории», — отметил Базен, говоря о жестких мерах президента США Дональда Трампа по борьбе с миграцией на границе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что показатели американского фондового рынка впервые с 2022 года оказались худшими в первом квартале (январь — март) 2025 года, на который пришлось начало второго срока президента США Дональда Трампа.

Издание Foreign Affairs писало, что у европейских политиков появились три цели в связи с возобновлением контактов между РФ и США.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

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