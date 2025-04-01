Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали три цели Европы из-за возобновления контактов РФ и США

Foreign Affairs: в Европе встал вопрос «ядерной трилеммы»
close
Reuters

У европейских политиков появились три цели в связи с возобновлением контактов между РФ и США, пишет Foreign Affairs.

Как отмечают авторы публикации, европейские лидеры задумываются о том, что американский ядерный зонтик больше не будет являться их гарантом безопасности из-за сближения Москвы и Вашингтона и риторики американского вице-президента Джей Ди Вэнса по поводу внутренней политики ЕС.

В связи с этим Европе предстоит решить «ядерную трилемму»: выбрать главные цели в вопросе ядерной безопасности. Речь идет о надежном и эффективном сдерживании России, стратегической стабильности и недопущении появления ядерного оружия в новых государствах.

Авторы публикации подчеркивают, что европейским лидерам не удастся достичь всех трех целей одновременно — достижение двух из них делает невозможным достижение третьей.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что стране необходимо модернизировать ядерное оружие.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами