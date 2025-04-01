На Западе назвали три цели Европы из-за возобновления контактов РФ и США

У европейских политиков появились три цели в связи с возобновлением контактов между РФ и США, пишет Foreign Affairs.

Как отмечают авторы публикации, европейские лидеры задумываются о том, что американский ядерный зонтик больше не будет являться их гарантом безопасности из-за сближения Москвы и Вашингтона и риторики американского вице-президента Джей Ди Вэнса по поводу внутренней политики ЕС.

В связи с этим Европе предстоит решить «ядерную трилемму»: выбрать главные цели в вопросе ядерной безопасности. Речь идет о надежном и эффективном сдерживании России, стратегической стабильности и недопущении появления ядерного оружия в новых государствах.

Авторы публикации подчеркивают, что европейским лидерам не удастся достичь всех трех целей одновременно — достижение двух из них делает невозможным достижение третьей.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что стране необходимо модернизировать ядерное оружие.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».