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Трамп заставил инвесторов разочароваться в США и обрести веру в Европу

WSJ: политика Трампа привела к худшему за три года падению фондового рынка США
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Alex Brandon/AP

Показатели американского фондового рынка впервые с 2022 года оказались худшими в первом квартале (январь — март) 2025 года, на который пришлось начало второго срока президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.

На фоне развязанных главой Белого дома торговых войн и его угроз в адрес бывших партнеров основные индексы S&P 500 и Nasdaq Composite переживают длительное падение, пишет газета.

Кроме того, в прошлом месяце крупнейший американский банк Bank of America зарегистрировал рекордный отток из американских ценных бумаг. Долю США в своих портфелях сократили почти 25% от всех инвесторов. Вместе с разочарованием в США инвесторы обретают веру в акции европейских компаний. Интерес к европейским ценным бумагам находится на максимуме с июля 2021 года, демонстрируя впечатляющий рост, подчеркнули в материале издания.

На этой неделе Financial Times со ссылкой на данные бирж написала, что эскалация торговой войны, инициированной Трампом, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. Европейский индекс Stoxx 600 потерял 1,6%, британский FTSE 100 — 1,3%. Наибольшие убытки понесли авиакомпании: акции International Airlines Group упали на 7,4%, туристической группы Tui — на 3,8%. Инвесторы опасаются снижения спроса на авиаперелеты из-за торговых барьеров.

Ранее стало известно, что фондовый рынок США вырос после ссоры Зеленского и Трампа.

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