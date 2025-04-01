Советник Набиуллиной оценил шансы на снижение и на повышение ключевой ставки

Вероятность того, что следующим шагом по ключевой ставке Банка России станет снижение этого показателя, на сегодняшний день выше, чем шансы на ее дальнейшее повышение, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, пишет агентство «Интерфакс».

Тремасов тем не менее отметил, что ситуация находится «в переломной точке», регулятор может двигаться в любом направлении.

При этом, отметил советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, с учетом данных по поводу роста цен и снижения в России инфляционных ожиданий вероятность понижения ставки по его «субъективным ощущениям» все же выше.

На последнем заседании по поводу ключевой ставки — 21 марта — ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

На этой неделе главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2 до 6,3% к концу года. Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.