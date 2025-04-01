Разрыв в оценке зарплат мужчин и женщин оказался в России рекордно минимальным

Разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в 2024 году до минимума за всю историю наблюдений, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Такой вывод аналитики сделали на основании результатов проведенного исследования условий жизни населения, которое проводится раз в два года. Уточняется, что разрыв удовлетворенности зарплатами среди мужчин и женщин по сравнению с данными за 2022 год сократился с 5% до 3,2%.

В целом положительная оценка зарплат гражданами существенного выросла в обеих гендерных категориях. Довольных своими заработками мужчин оказалось 62,8% против 53% ранее, среди женщин показатель составил 59,6% на фоне прежних 48%. Как напоминает издание, в этот период времени средняя начисленная заработная плата выросла у россиян на 30,9%, а у россиянок — на 25,7%.

В первой половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей. По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее были названы зарплаты многодетных россиянок.