Названы зарплаты многодетных россиянок

Многодетные россиянки могут получать зарплату в 30-130 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. По его словам, время — самый ценный ресурс для любой мамы, поэтому удобнее работать с частичной занятостью.

«При этом существует проблема — работодатели неохотно принимают в штат многодетных матерей. Это связано с риском частых больничных. Согласно социальным опросам, при трудоустройстве каждой пятой женщине задают вопрос о планировании детей. А каждой второй — об их наличии, количестве и возможности помощи от бабушек, дедушек и других членов семьи. По статистике, 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, а 31% трудоспособных женщин не работают. Оплата частичной занятости при официальном трудоустройстве будет в два раза меньше, чем на полный день. Если это работа, которая не требует высшего образования, то речь пойдет о 30-40 тыс. рублей. В целом, работая SMM-специалистом с гибким графиком, можно рассчитывать и на более высокую оплату труда, так как вы можете оперативно работать в течение дня в свободные промежутки», — отметил депутат.

По его словам, если речь идет о Москве и Подмосковье, компании предлагают 70-100 тыс. рублей начинающему специалисту, а с подтвержденным опытом — от 130 тыс. рублей.

Никитин рекомендовал также рассмотреть самозанятость. По словам депутата, сегодня это можно сделать онлайн за пару часов, и на фрилансе вести соцсети компаний, писать статьи в СМИ, программировать и даже руководить проектами, а также обратиться к бьюти-сфере. Депутат уточнил, что потребуется дополнительное образование или переквалификация, но сейчас много возможностей сделать это онлайн. Если жилищные условия позволяют оборудовать тихое место, можно рассмотреть работу в кол-центре, посоветовал Никитин.

По его мнению, властям нужно поддержать россиянок законодательно — рассмотреть возможность включения в нормативные акты обязательств для работодателей по выделению штатных мест для трудоустройства многодетных и предложить компаниям создавать дополнительные условия матерям — гибкий или удаленный график.

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