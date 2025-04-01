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В Госдуме предложили пересмотреть подходы к индексации пенсий

В КПРФ заявили, что индексацию пенсий нужно сделать регулярной и адекватной
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индексация пенсий должна быть регулярной и адекватной. С такой позицией выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов, пишет агентство ТАСС.

Как считает Гаврилов, индексация также должна быть рассчитана с учетом реальных трат пожилого человека, а не на уровне процентов инфляции. Парламентарий предложил привязать индексацию пенсионных выплат к потребительской корзине.

Он привел пример: если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%— то это не рост, а снижение.

Во второй половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которым исполнится 80 лет в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тыс. рублей.

На прошлой неделе глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что пенсии россиян-инвалидов превышают 7,5 тыс. рублей в 2025 году, сообщил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы. По его словам, после заключения медико-социальной экспертизы вас автоматически сроком до трех дней включат в Федеральный реестр инвалидности, далее необходимо обратиться в МФЦ или Социальный фонд, предоставить заявление по образцу, паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие стаж.

Ранее россиянам рассказали, как подать документы на пенсию.

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