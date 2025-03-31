Россиянам рассказали, как подать документы на пенсию

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. В 2026 году это могут сделать 59-летние россиянки и 64-летние россияне, с 2028 года – 60-летние и 65-летние соответственно, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

В рамках пенсионной реформы в 2025-м и 2027 году россияне не выходят на пенсию по возрасту (из-за переходного периода).

«Затем нужно выбрать способ подачи заявления. Запишитесь на прием и приходите с документами лично в Социальный фонд России (СФР) или запишитесь на прием в МФЦ и передайте документы. Можно сделать это и виртуально через портал «Госуслуг», выбрав услугу «назначение пенсии» и заполнив заявление. После подачи заявления и документов СФР проверяет их в течение 10 рабочих дней. Уведомление о результатах рассмотрения придет в личный кабинет, либо по почте. Чтобы оформить пенсию в России в 2025 году потребуются паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовая книжка и другие документы, подтверждающие трудовой стаж (если есть), документы, подтверждающие особые условия труда (при наличии) и документы о дополнительных льготах (если применимы)», — отметила сенатор.

По ее словам, очень важно до наступления пенсии убедиться в корректности информации о страховом стаже и количестве пенсионных баллов на индивидуальном лицевом счете. Это поможет узнать, полностью ли учтен стаж и количество пенсионных коэффициентов, наличие пенсионных накоплений. Сенатор уточнила, что самый быстрый способ проверки — заказать выписку на портале «Госуслуг». Можно также обратиться лично в территориальное отделение СФР или МФЦ или заказать выписку в банке, если у него заключено соглашение с СФР об информировании застрахованных лиц о состоянии лицевого счета. Еще один способ — заказать выписку дистанционно, направив в Соцфонд нотариально заверенное заявление на ее выдачу Почтой России.

Епифанова сказала, что, если все верно, пенсию рассчитают без дополнительных документов о стаже и заработке. Если же данные неполные, можно подать заявление на корректировку данных на лицевом счете, добавила сенатор. По ее словам, это можно сделать в личном кабинете на сайте СФР, прикрепив сканы подтверждающих документов (трудовая книжка, справки и другие документы при их наличии) или обратившись лично в территориальное отделение СФР. Если данные неполные, а заявление на корректировку по каким-то причинам не подано, Епифанова посоветовала при подаче заявления на пенсию указать, что отражены не все периоды работы. Сенатор заключила, что документы, подтверждающие стаж и заработок, можно донести в СФР в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

С 2025 года россиянам нужно накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, чтобы получать страховую пенсию по старости. С февраля 2025 года ее средний размер составляет 25 тыс. рублей. В случае, если гражданин не накопил нужное количество стажа и баллов, он может их докупить или дождаться назначения социальной пенсии — на пять лет позже, чем страховой. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии повысят на 14,75%, средний размер выплат составит 15,2 тыс. рублей.

Ранее был назван размер пенсии россиян-инвалидов.