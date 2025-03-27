Назван размер пенсии россиян-инвалидов

Пенсии россиян-инвалидов превышают 7,5 тыс. рублей в 2025 году, сообщил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% в связи с увеличением прожиточного минимума. Это существенно улучшит потребительские возможности инвалидов и ветеранов. Увеличение близко к реальным цифрам повышения цен на товары первой необходимости. При инвалидности можно претендовать на два вида доплат в зависимости от наличия или отсутствия страхового стажа. Если у вас был хотя бы один день официальной работы и получена инвалидность, то баллы индивидуального пенсионного коэффициента умножаются на 145,69. К сумме прибавляется фиксированная часть, в зависимости от группы инвалидности — от 7500,53 рубля до 21 177,59 рубля. Если стажа совсем нет, выплачивается только фиксированная часть», — отметил депутат.

По его словам, после заключения медико-социальной экспертизы вас автоматически сроком до трех дней включат в Федеральный реестр инвалидности, далее необходимо обратиться в МФЦ или Социальный фонд, предоставить заявление по образцу, паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие стаж.

Никитин добавил, что ветеранам боевых действий можно обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» или СФР, предъявить удостоверение ветерана боевых действий, документы, подтверждающие личность и стаж. Доплата будет поступать вместе с пенсией, уточнил депутат.

Никитин сказал, что с 2026 года способ расчета прожиточного минимума планируют изменить — он будет зависеть от уровня инфляции прошедшего года, а не медианного среднедушевого дохода, как сейчас. Никитин подчеркнул, что это действительно поможет более гибко реагировать на изменения в экономике и сократить разрыв в финансовых возможностях людей и ценах на прилавках.

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