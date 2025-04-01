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В Швейцарии сняли санкции с объектов недвижимости, связанных с Россией

SECO: Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией
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Global Look Press

Швейцария сняла ограничения в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO).

Швейцария не входит в Европейский союз (ЕС) и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем санкциям против России с 24 февраля 2022 года.

24 февраля Евросоюз ввел новый, 16-й пакет санкций. Ограничения коснулись владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

Высший суд Евросоюза провел открытые слушания по апелляциям пяти российских бизнесменов, оспаривающих сохранение их в санкционном списке ЕС.

Ранее Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке для выхода из-под санкций.

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