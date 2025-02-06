Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке для выхода из-под санкций

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, чтобы с них сняли санкции

Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и связанной с ним страховой компании, чтобы добиться снятия санкций. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным газеты, бизнесмены завершили сделку еще в 2024 году и продали свои доли (45% акций банка и 42% акций страховой компании) бизнес-партнеру Андрею Косогову. На момент заключения сделки в 2023 году компании стоили $2,5 млрд. Бизнесмены надеются, что продажа долей поможет им оспорить санкции Евросоюза.

Сами Фридман и Авен отказались давать комментарии газете.

В апреле 2024 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Однако эти решения относились только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного списка.

В ЕС назвали Фридмана и Авена «ведущими бизнесменами, занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» властям РФ.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.