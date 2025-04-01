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В России начал действовать ГОСТ о доле отечественного вина в ресторанах

Новый ГОСТ предписал рестораторам отводить 20% ассортимента российским винам
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Shutterstock

В России начал действовать новый ГОСТ, предлагающий ресторанам выделять в меню винам российского производства долю не менее 20% ассортимента, приводя их в начале карты и сопровождая специальными отметками, пишет агентство РИА Новости.

Соблюдение новых правил носит рекомендательный характер и не связано с угрозой штрафов, говорится в публикации. В документе также содержатся рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт, предполагающие указание наименования алкогольного напитка на русском языке и ряда других параметров.

На этой неделе руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что отечественные вина не подорожают из-за рекомендации отводить под них 20% в винных картах российских ресторанов, кафе и баров.

«На цену не повлияет [эта] рекомендация. Через общепит продается чуть более 5% общих продаж вина. Для роста объемов производства наших вин [рекомендация] особого значения не имеет. Однако требование странное по отношению к ресторанам национальной кухни. Это как требование иметь борщ и квашеную капусту в каждом ресторане, например, японском или итальянском», — отметил Шапкин.

Ранее были названы самые популярные ритуалы у россиян весной.

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