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Названы самые популярные ритуалы у россиян весной

Fix Price: почти каждый второй россиянин весной избавляется от ненужных вещей
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Cамые популярные весенние ритуалы у россиян — это генеральная уборка (так ответили 55% опрошенных) и расхламление (51%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью магазинов Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

При этом женщины чаще выбирают проводить генеральную уборку (71%). Мужчины предпочитают наводить порядок быстрее, просто выбрасывая ненужные вещи (47%).

В то же время 24% опрошенных весной покупают новые товары для дома. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет покупает больше уходовых средств (27%), а россияне от 55 до 64 лет делают выбор в пользу товаров для сада и огорода (40%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», количество опрошенных россиян, приобретающих ненужные им вещи на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, увеличилось вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом. 38% респондентов признались, что стали тратить значительно больше денег на покупку ненужных вещей в онлайн-магазинах и на маркетплейсах, чем годом ранее (18%).

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин старается хранить уже ненужные вещи на всякий случай.

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