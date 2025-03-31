В Nestle опровергли слухи о возобновлении производства KitKat в России

Шоколадные батончики KitKat по-прежнему не выпускаются в России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нестле Россия».

«KitKat по-прежнему приостановлен в России», — сказано в заявлении.

Незадолго до этого несколько Telegram-каналов сообщали, что в российских магазинах снова появился шоколад KitKat.

Швейцарская компания и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle перестала производить и продавать в России товары под брендами KitKat и Nesquik в марте 2022 года. Тогда в компании заявили о решении сосредоточить свою деятельность в России не на извлечении прибыли, а на выпуске продуктов первой необходимости, включая питание для детей и медицинских учреждений.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.