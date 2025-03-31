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Российская «дочка» итальянской Barilla поднимет цены на импортную продукцию

«Барилла Рус» заявила о планах поднять цены на импортную продукцию
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Российское подразделение итальянской компании Barilla планирует пересмотреть цены в сторону увеличения только для импортных макаронных изделий и ограниченного ассортимента соусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Барилла Рус» планирует повышение цен на импортные макаронные изделия и некоторые наименования импортных соусов. Данное повышение цен обусловлено введением с 01.01.2025 повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию, импортируемую компанией на территорию РФ. Повышение цен на макаронные изделия, производимые на территории РФ, в настоящее время не планируется», — заявили в компании.

В «Барилла Рус» уточнили, что планируемое подорожание затронет менее 3,5% от общего объема импортных макаронных изделий, представленных на российском рынке.

31 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у компании данные о производимой продукции.

На прошлой неделе пресс-служба ФАС сообщила, что усилит контроль за ценами на скоропортящийся хлеб. Ведомство исследовало рынок и оценило долю участников такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Специалисты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на отечественном рынке в период с 2022 по 2024 год.

Ранее в России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины.

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